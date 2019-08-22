Всеволожск отметил День Государственного флага

Областные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ, состоялись сегодня, 22 августа, на Юбилейной площади Всеволожска. Торжественное событие сопровождалось централизованным шествием с триколором, в котором принимали участие юнармейцы, молодежь и представители общественных организаций.

Колонну возглавили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания 47-го региона Сергей Бебенин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации Андрей Низовский и другие официальные лица.

– Сильное и независимое государство славится своими символами – гимном, гербом и флагом, – подчеркнул Александр Дрозденко – Поэтому, признаваясь в любви к Родине, мы должны знать наизусть слова гимна, узнавать свой герб и любить свой флаг. Другого не дано. Неслучайно Ленинградская область ежегодно отмечает День Государственного флага в разных городах. Это стало хорошей и доброй традицией, в которой участвуют представители разных молодёжных организаций.

По словам Александра Дрозденко, неслучайно все победы завершаются поднятием российского флага, будь то в спорте, на военном поприще или в мирной жизни.

– В последнее время на многих частных участках на флагштоках красуется российский триколор, – подчеркнул губернатор. – У меня у самого на даче два флага – России и Ленинградской области. Ярким примером проявления патриотизма и любви к государственному символу стали события в Крыму. Мы видели, как жители полуострова с гордостью несли российский триколор.

– На ленинградской земле всегда чтили и сохраняли исторические, национальные и культурные традиции, – отметил Сергей Бебенин. – Наш регион всегда был оплотом российской государственности. Уверен, что этот праздник всегда будет символом единения и продолжения традиций. Россия всегда будет сильной, мощной и крепкой державой.

Как подчеркнул глава Всеволожского района Андрей Низовский, День Государственного флага – знаменательный праздник в жизни нашей страны. Он заявил, что российский триколор – предмет особой гордости и настоящего патриотизма, который вдохновляет на новые свершения и созидательную деятельность.

В ходе мероприятия под праздничные фанфары состоялось вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 лет, а также принятием присяги ребят из Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Отметим, что с 22 по 25 августа торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Государственного флага, будут проходить во всех районах Ленинградской области. Они будут сопровождаться вручением российских паспортов, праздничными концертами, интерактивными программами и квестами, посвященными ЗОЖ.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА