Новая книга о Всеволожске

Краеведческие исследования, посвящённые истории нашего любимого города, в 2019 году пополнились весьма ценной книгой. В издательстве «Гйоль», Издательском центре «Остров» вышел солидный том под названием «Всеволожск: историко-географический справочник», основанный на ранее не публиковавшихся документах Центрального Государственного исторического архива Санкт-Петербурга и Российского Государственного исторического архива. Автор книги – житель Всеволожска В.В. Ферман.

Книга вышла тиражом всего в 1000 экземпляров и вскоре может стать такой же библиографической редкостью, как и книги других авторов о городе: Г.И. Зеленина и А.Ф. Фёдорова («Всеволожск», 1966 год), И.Н. Венцеля и Н.Д. Солохина («Всеволожск», 1975 г.), Н.Д. Солохина («Всеволожск. Путешествие в прошлое», 2005 г.).

Автор завершил книгу 1917 годом, но это только первая часть большого исследования. Вторая часть, надеемся, тоже не заставит себя долго ждать.

В книге девять глав: «Деревня Лубья», «Мыза Рябово», «Барон Фридрикс», «Род Всеволожских», «Всеволод Андреевич Всеволожский», «Александр и Никита Всеволожские», «Павел Александрович Всеволожский», «Василий Павлович Всеволожский», «Контуры будущего города».

Шестьдесят страниц книги занимают различные справочные материалы, а завершается она внушительным указателем имён в алфавитном порядке.

Издание щедро иллюстрировано старинными фотоснимками, картами, схемами.

Без сомнения, В.В. Ферман сделал отличный подарок всем любителям краеведения. Всеволожская старина, осколки которой в виде нескольких чудом сохранившихся купеческих домов и руин помещичьего имения всё ещё хранит наш город, при чтении книги становится ближе и понятней современным горожанам, число которых с каждым годом увеличивается в арифметической прогрессии.