Летающие лыжники будут соревноваться в Токсово

24 и 25 августа на Токсовских трамплинах будут проходить X, юбилейные соревнования под названием «Кубок олимпийского чемпиона В.П. Белоусова».

В первый раз эти соревнования прошли в нашем районе в 2009 году. В нынешнем году они запланированы с особым размахом. Специально к юбилею изготовлены медали. Спортивная борьба ожидается очень напряжённой.

Приглашаем всех желающих посмотреть прыжки с трамплинов на летнем покрытии. Вход к трамплинам будет бесплатным. Парад-открытие назначен на 24 августа в 11 часов 45 минут. После этого с 12.00 начнутся прыжки с трамплина К-40. На 25 августа в 12.00 запланированы зачётные прыжки с трамплина К-65. Ожидается участие около 60 спортсменов из разных городов России. Подведение итогов и награждение – 25 августа в 14.00.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Ильи КИРИЧЕНКО