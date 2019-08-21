Девушка из Дубровки спасла утопающего мужчину

В минувшие выходные жительница Дубровки Наталия Клопова совершила героический поступок – спасла тонущего в реке Неве человека.

Мужчина проводил работы по покраске металлических элементов причала, стоя в лодке на воде. Не удержав равновесия, он упал в воду и начал тонуть. Время шло на секунды, мужчина уже почти полностью ушёл под воду. В это время Наталия с трехлетним сыном и мамой прогуливалась по берегу. Когда девушка увидела тонущего человека, не раздумывая, бросилась ему на помощь.

Она подплыла к тонущему, схватила его за руку и стала выталкивать с глубины до того места, где он смог встать на ноги, опираясь на дно. При этом девушка сама несколько раз уходила под воду, так как мужчина был высокого роста и тяжелый.

Уже на берегу спасённый поблагодарил Наталию, а свидетели проишествия ещё долго обсуждали поступок девушки в сети Интернет. В результате обсуждения жители Дубровки отправили письмо в Управление МЧС по Ленинградской области с ходатайством о награждении девушки.

Мила ТАРАСОВА