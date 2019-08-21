Губернатор наградил учителя из Всеволожского района

На заседании Педагогического совета, которое традиционно проходит перед началом нового учебного года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды педагогическим работникам области. Благодарность Главы региона получила и учитель физики средней школы посёлка имени Морозова – Елена Ивановна Петрова.

Также на заседании обсудили реализацию нацпроекта «Образование», который даст новый вектор развития системы образования в Ленинградской области.

«Нацпроект «Образование» включает в себя десять федеральных проектов, и нет никаких сомнений, что все десять будут реализованы на территории Ленинградской области. Мы выбрали инновационный путь развития, и стоящие перед нами серьезные задачи позволят вывести и так признанную передовой систему образования на новый путь развития», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Педагогического совета, традиционно проходящего перед началом нового учебного года.

Как сообщил глава региона, успешное участие Ленинградской области в конкурсных отборах субъектов РФ на предоставление субсидий позволило привлечь почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по нацпроектам «Образование» и «Демография». Еще 5 млрд рублей будет выделено из средств областного бюджета.