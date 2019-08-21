Всеволожские футболисты разгромили команду из Волхова

С разгромным счётом наши футболисты победили соперников на 12-м туре чемпионата Ленинградской области по футболу. Напоминаем, что наша команда называется «ВМР ЛО», что обозначает «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области».

17 августа в рамках 12-го тура чемпионата команда принимала гостей на стадионе «Романовка-арена» (посёлок Романовка Всеволожского района). Гостями были игроки из ФСЦ «Волхов». Погода в тот день была великолепной, и наши футболисты выиграли со счётом 9:1.

Итоги 12-го тура чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд таковы:

«ВМР ЛО» – ФСЦ «Волхов» 9:1

«Электрон» (В. Новгород) – «Фаворит» (Выборг) 3:2

«Юность» (Кингисепп) – «Фосфорит» (Кингисепп) 0:0

«Факел» (Кириши) – «Кировец» (Тихвин) 1:2

«Спартак» (Луга) – «Ленинградец» (Гатчина) 1:4

Наша команда уверенно лидирует.

На очереди – 13-й тур чемпионата. В рамках 13-го тура состоится матч между командой «ВМР ЛО» и командой «Кировец» (Кириши). Матч пройдёт на стадионе «Романовка-арена» в субботу, 24 августа. Начало в 16.00. Вход свободный.

Одновременно продолжается борьба за Кубок Ленинградской области по футболу. И здесь команда «ВМР ЛО» выступает успешно. 14 августа состоялся полуфинал Кубка. В этот день команда «ВМР ЛО» играла с «Атлантом» (из Тосно) на чужом поле. Наши выиграли со счётом 3:1 и вышли в финал Кубка Ленинградской области.

А в Волхове в это время встречались ФСЦ «Волхов» и «Фаворит» из Выборга. Здесь сильнее оказался «Фаворит». Выборжане выиграли со счётом 5:3.

Финал Кубка Ленинградской области среди мужских команд по футболу состоится 7 сентября. Это очень важная игра. В поединке между командой «ВМР ЛО» и командой «Фаворит» определится победитель. Увлекательное зрелище будет происходить на новом стадионе «Рощино Арена». Всех желающих приглашаем по возможности приехать 7 сентября в посёлок Рощино Выборгского района и поболеть за земляков. Начало матча в 16.00.

Соб. инф.