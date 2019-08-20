Кольцевая дорога сузится на год в районе Девяткино

Строительство международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» ограничит движение на кольцевой автомобильной дороге. В течение года движение в районе развязки будет осуществляться по трем полосам вместо обычных четырех.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся с 21 августа 2019 года по 15 июня 2020 года. Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Для устройства примыкания строящихся съездов потребуется временное сужение как внешнего, так и внутреннего кольца КАД.