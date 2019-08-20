День авиации в Агалатово отметили с большим размахом

В Агалатово 17 августа состоялось масштабное празднование Дня авиации. Участниками торжеств стали тысячи местных жителей и гостей поселка.

Праздник начался с торжественного марша по улицам военного городка. Ровными колоннами вместе с действующими офицерами шли ветераны ВВС и ребята из военно-патриотического клуба «Радонеж». Минутой молчания, оружейным салютом и возложением цветов на воинском захоронении летчиков жители поселения почтили память тех, кто защищал мирное небо, кто с честью и достоинством выполнял свой долг. Далее центр торжеств переместился в парк авиаторов.

Глава Агалатовского сельского поселения Владимир Сидоренко подчеркнул:

– Не случайно день поселения совпадает с днем авиации. Рядом с нами живут действующие военнослужащие, которые совершают подвиги прямо сейчас.

25 лет назад в Агалатово был построен военный городок для советских войск, выведенных из Германской Демократической Республики. В память об этом событии в Парке авиаторов было высажено Дерево дружбы.

В честь Дня военно-воздушных сил России в небе над Агалатово развернулось авиашоу. Летчики на вертолетах и самолетах кружили в небе, демонстрируя отличную летную подготовку. Летчик Дмитрий Ермолаев завис над главной площадью и с высоты ливнем хлынул шоколад с яркими лентами. Гости праздника с большим восторгом и азартом ловили сладкие подарки, сброшенные замечательным летчиком с самолета, парящего в мирном голубом небе над Агалатово. После этого самолеты кроили небо, покачивая крыльями и планируя над головами зрителей. Над школьным стадионом Агалатово с высоты 700 метров выпрыгнул десант.

На празднике каждый мог почувствовать себя настоящим пилотом и сделать красивые фотографии в кабине вертолета. Для детей были организованы зоны с игровыми площадками, катание на лошадях.

Главная площадь в Агалатово была обустроена детскими аттракционами, торговыми рядами, полевой кухней, палатками местных мастеров. Праздничная атмосфера создавалась солистами хореографической группы ансамбля песни и танца «Хохлома», ансамблем казачьей песни «Кунаки», оперным шоу «Тринити», кавер-группой «Свои», музыкальным альянсом «Петербургские баритоны». Во время концертной программы разыгрывались ценные лоты в праздничной лотерее. У каждого был шанс выиграть главный приз: курс «Теория и практика управления самолетом», включающий полеты на настоящем самолете.

Светлана КУЦОКОНЬ