Во Всеволожске 22 августа перекроют несколько улиц

Движение автотранспортных средств по участку дороги – выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с дорогой «Санкт Петербург – Морье» (Дорога жизни) – будет временно прекращено 22 августа с 10.00 до 13.00.

С 7.00 до 14.30 перекроют движение по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом, а с 12.00 до 13.00 – по Колтушскому шоссе от пересечения с Дорогой жизни до пересечения с Всеволожским проспектом.

Как сообщает пресс служба администрация Всеволожского района, ограничение движения связано с подготовкой и проведением торжественного празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.