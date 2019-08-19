Всеволожск в День города примет Фестиваль «Россия – созвучие культур»

В этом году 24 августа Всеволожск отметит сразу два праздника – День города и VI Этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». В мероприятии планируется участие 29 делегаций из всех районов области и регионов Северо-Западного федерального округа.

В 12.00 на Юбилейной площади состоится торжественное открытие фестиваля. Гостей праздника ожидают мастер-классы, город мастеров и сытные ряды. На Всеволожском проспекте разместят около 20 выставок-ярмарок «Национальные подворья».

В 19.00 начнется концертная программа с участием фольк-шоу «Ярмарка», кавер-группы True Party Band. Специальный гость – Денис Майданов. Завершится фестиваль праздничным фейерверком.

Первый фестиваль «Россия – созвучие культур» состоялся в 2014 году в городе Тосно. Во Всеволожске в рамках праздника будет объявлено, где пройдет фестиваль в следующем году. Представителям города передадут переходящий символ – резную деревянную ладью.

Мероприятие организовано комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.