Во Всеволожском районе прошли праздники «Мой маленький дворик»

Социально-культурный проект «Мой маленький дворик» уже не первый год реализуется на территории нашего района. В его рамках в разных поселениях проходят праздники, которые собирают вместе жителей двора, дают им отличный повод пообщаться и прекрасно провести время. Особенно полюбились эти мероприятия детям, ведь специально для них аниматоры проводят развлекательную программу.

Можно с уверенностью сказать, что проект «Мой маленький дворик» уже успел стать доброй традицией. Этого праздника с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Мероприятие имеет не только развлекательную цель, оно помогает объединить жителей, увлечь их общим делом, тем самым возрождая традиции советского прошлого, когда было принято собираться во дворах и проводить время в дружной компании.

В этом году дворовые праздники проходили по выходным дням с 16 июня по 18 августа. 16 июня «Мой маленький дворик» прошел в Свердловском поселении, 30 июня – в Бугровском, 7 июля – в Лесколовском, 14 июля – в Колтушском, 21 июля – в городе Сертолово, 17 августа – в Муринском поселении, 18 августа – в Юкковском.

Программа по традиции была весьма насыщенной. Гостей развлекали волшебные номера от фокусника Василия Чудеса, виртуозное жонглирование от циркового дуэта «Цветные тапочки», зажигательные песни и танцы от шоу-группы «Питер Time», интерактивная программа от творческого проекта «Art Place Project».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из архива газеты «Всеволожские вести»