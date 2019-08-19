Во Всеволожске отметили День молодежи

Международный День молодежи традиционно празднуется по всему миру 12 августа. В минувшую субботу, 17 августа, на Юбилейной площади города Всеволожска также отмечали это праздник. В этот день здесь прошел молодежный фестиваль «Мир, дружба, жвачка».

Поздравить молодежь пришли почетные гости: глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

– Мы приурочили наш праздник к Международному Дню молодежи. Сейчас лето, погода располагает к отдыху на открытом воздухе, поэтому мы и решили провести в этом году целых два Дня молодежи, – сказал Андрей Александрович.

Фестиваль был посвящен тематике 90-х годов прошлого века. Организаторы предложили гостям вспомнить о тех временах и поностальгировать. Но и те, чье детство и юность прошли позже, также могли найти себе дело по душе. Можно было поиграть в советские игровые автоматы или настольные игры, принять участие в мастер-классе по плетению фенечек, научиться танцевать брейк-данс и тектоник, сделать фото в одной из фотозон или сфотографироваться с косплеерами, а также принять участие в других видах активности.

Кроме того, в специальной зоне были выставлены автомобили прошлых десятилетий. На сцене зажигали ребята из музыкального клуба «А-80», группа «Симпатика», кавер-группа «PlusFive». Гвоздем вечера стало выступление группы «Демо».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА