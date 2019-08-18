Поющие сосны Присвирья

2019 год в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни, который включает в себя правильное питание, занятия физкультурой, хороший сон и отдых (например, посещение театров и концертов). Но ещё один очень важный фактор – это пребывание на свежем воздухе.

Санкт-Петербург – мегаполис, но в окружающей его Ленинградской области сохранились не просто леса, а настоящая тайга. Правда, с каждым годом её площадь становится всё меньше и меньше, но пока она есть, мы советуем жителям региона воспользоваться дарами природы. Потому что другого такого леса вы не найдёте в Европе. В Европе – лесонасаждения, за которыми ухаживают, а туристам позволяют там ходить как по музею.

Спросите у специалистов, и они вам скажут, что в искусственных лесопосадках и деревья не те, и воздух не тот. Тайга – это целый экологический комплекс, в который никак нельзя вмешиваться. Это и сотнями лет формировавшийся перегной, и богатый подлесок, и традиционные места обитания птиц. Настоящий лес – это тот, который самовосстанавливается, там происходит борьба за жизнь и выживают только самые здоровые деревья; почва хорошо пропитана прогнившими растениями, и на такой почве богатое лесотравье. А про новые посадки, которые делаются после вырубки лесов, напрасно говорят, что они заменят лес. Если из системы биоценоза выбить хотя бы один компонент, то вся система начнёт рушиться. Поэтому, если хотите подышать полноценным целебным воздухом, ищите старый лес, а не новые лесопосадки.

Родина кораблестроения

Такие старые леса в Ленинградской области ещё сохранились. В этом журналисты убедились, когда приняли участие в пресс-туре «Экологический и активный отдых в Лодейнопольском районе». Пресс-тур проходил 17–18 июля, а организатором был Информационно-туристский центр Ленинградской области.

Вообще, Лодейнопольский район получил своё развитие благодаря лесу. Местная топонимика говорит о том, что здесь когда-то были старинные места обитания русских. Например, главная река района – Свирь. Одна из научных версий утверждает, что название происходит от русского музыкального инструмента. Так на древнерусском языке называли дудочку, флейту (от праславянского «Svirati», «свистеть» – смотрите «Словенский этимологический словарь» Марко Сноя). Согласно преданиям на этом инструменте играл Бог любви – Лель. На то, что эти места связаны с древней языческой культурой, указывают и другие топонимы. Свирь впадает в Ладогу, название которой происходит от имени древнерусской богини любви и семейного счастья Лады. А рядом со Свирью протекает древний Волхов – это место обитания древних волхвов-кудесников. Напрягите воображение – и перед вами встанет целая картина, полная чудес.

А главным чудом является местный лес. Когда Пётр I задумал строительство русского морского флота, ему рассказали, что подходящие деревья находятся только в Олонецком уезде, возле реки Свирь. Здесь уже тогда жили мастера, которые умели делать хорошие прочные ладьи. Одна из местных маленьких деревушек так и называлась: «Лодейное Поле». Любопытно, что деревья выбирали по-особому: находили сосну и ударяли по ней топором. И если раздавался гул, как будто колокольный, то это дерево годилось для корабля. Считалось, что «поющие сосны» есть только на Свири. И в 1702 году Пётр I приказал построить возле деревни Лодейное Поле Олонецкую верфь. Это было одно из первых судостроительных предприятий России. В 1703 году со стапелей этой верфи сошёл первенец Балтийского флота – фрегат «Штандарт». Затем появились суда, которые участвовали в Северной войне… К сожалению, Олонецкая верфь работала чуть более 100 лет, и в 1829 году закрылась. Но она успела прославиться

кораблями, которые зарекомендовали себя в кругосветных путешествиях, например, на шлюпе «Диана» В.М. Головнин совершил своё знаменитое путешествие из Кронштадта на Камчатку. А на шлюпе «Мирный» экспедиция М.П. Лазарева открыла Антарктиду.

Большая часть той самой настоящей тайги, где есть «поющие сосны» и неповторимый климат, сохранилась до наших дней. И она доступна для жителей Ленинградской области.

В гостях у Александра Свирского

При слове «Свирь» большинство из нас сразу думает про Александро-Свирский монастырь. Сейчас туда едут сотни паломников. А добираться далеко, приходится задумываться, где остановиться на ночь. Сейчас прямо у входа в монастырь, в посёлке Свирское, открыта база отдыха «Старая слобода». Здесь можно не только остановиться, но даже покататься на лошадях, есть прокат велосипедов. Журналисты во время пресс-тура сами попробовали сделать велозарядку, проехав по лесу вокруг Монастырского озера, и покататься на лошадях на манеже. То есть, проживая здесь, можно не только очистить душу, но и организовать отдых, полезный для тела.

А если отъехать от Александро-Свирского монастыря немного подальше – на озеро Долгое, – там находится уникальная база отдыха «Свирская слобода». Она была открыта ещё в советские времена. В наше время домики модернизировали, а база так и утопает в соснах. Одно из главных условий пребывания на базе – это соблюдение тишины. Нельзя включать громкую музыку или ездить на мотоциклах. Ведь хочется же иногда человеку погрузиться в покой и вслушаться в нежное пение птиц.

Ещё у жителей Ленинградской области при слове «Свирь» возникает ассоциация – Нижне-Свирский государственный природный заповедник. Его площадь – 42 га. Вот уж где, действительно, царство настоящей природы. Красивейшие береговые валы, которые сохранились только в двух местах России: в районе Свирской губы и в районе Волховской губы Ладожского озера. А ещё здесь работает орнитологическая научная станция, которых в России всего три: в Нижне-Свирском заповеднике, на Куршской косе и на Байкале. В нашем заповеднике зарегистрировано и изучается 256 видов птиц. А символом Нижне-Свирского заповедника является орёл-белохвост, потому что эта птица гнездится на территории заповедника и охотится как раз в охраняемой заповедником территории.

В визит-центре Нижне-Свирского заповедника нам рассказали, что сейчас в нём открыты экологические тропы, по которым планируется проводить туристов (правда, в весьма ограниченных количествах, учитывая специфику заповедника). Во время экскурсии по экотропам туристы узнают, какая большая разница между старым лесом и новыми лесопосадками, как нужно вести себя на природе, и как сохранить это богатство – настоящую тайгу, которой славится Россия.

Здесь всё интересно и необычно. Да и сам районный центр – Лодейное Поле – в последнее время стал преображаться. Он готовится принимать туристов. В 2018 году по программе «Комфортная городская среда» в Лодейном Поле был открыт очень красивый «Сквер корабелов». Ещё этот городок интересен для тех, кто интересуется историей. Свирская оборона – это одна из самых героических страниц Великой Отечественной войны, и здесь к ней относятся с большим уважением.

А совсем недавно, в 2019 году, недалеко от Лодейного Поля, в деревне Кондуши Янегского сельского поселения, была открыта реконструкция охотничьей заимки. Она состоит из деревянных домиков с деревянными скамеечками вокруг. Вход на заимку бесплатный. И нам, журналистам, выпала честь первыми зажечь на этой заимке небольшой ритуальный костёр. Главный краевед Лодейнопольского района – Пётр Васильев – в это время рассказывал нам, что место для охотничьей заимки было выбрано вроде бы случайно, но когда потом поработали в архивах, то пришли к выводу, что именно здесь стояла хижина, в которой тайком от людей в конце XV века проживал преподобный Александр Свирский, ещё до строительства монастыря. Так что место освящённое.

Деревню Кондуши Янегского сельского поселения трудно найти на карте – она условная. Кондуши объединили несколько старинных деревень с разными названиями. А сейчас это место стало знаменитым, потому что здесь, в окружении густого леса, запланировано создать Центр карело-вепсской культуры. Во время пресс-тура мы посетили уже работающий Кондушский Центр карельской культуры: очень уютный. Нас встретили девушки в национальных костюмах, угостили знаменитыми карельскими пирожками – калитками. Они рассказывали местные легенды и говорили на карельском языке. У карел и вепсов можно поучиться бережному отношению к природе, к лесу. Они жили на маленьких хуторах, но ни одного дерева не рубили без особой надобности. И тайга у них не горела.

Ленинградская область – очень богатый регион, ещё не до конца освоенный туристами. Сейчас здесь активно развивается инфраструктура, на трассах появляются хорошие пункты питания, как, например, кафе «Фермер» возле деревни Доможирово. Появляются новые туристические маршруты, связанные с историей малых народов. А также – как мы могли убедиться – есть специальные маршруты для любителей здорового образа жизни.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора: Александро-Свирский монастырь на закате