Экстремизм и спорт

Серьёзную угрозу общественной безопасности представляет молодёжный экстремизм. Одна из его разновидностей – спортивный экстремизм, а главный его источник – это фанатские движения футбольных команд. Совпадение? Не думаю.

Чаще всего спортивный экстремизм реализуется в открытом проявлении расизма как по отношению к болельщикам и игрокам команд-соперниц, так и к случайным людям в непосредственной близости от стадионов до или после матчей.

Российская футбольная премьер-лига в рамках борьбы с расизмом на трибунах утвердила перечень символов, запрещенных для демонстрации на стадионах во время проведения матчей. В свою очередь Бюро исполкома Российского футбольного союза ужесточило ответственность футбольных клубов за поведение собственных болельщиков: публичная демонстрация нацистской символики болельщиками обернётся для клуба проведением без зрителей от одного до трех матчей либо переносом матча на нейтральное поле в другом городе.

Без сомнения, футбол – самый популярный вид спорта в России. По данным Минспорта РФ, за 2018 год только тех, кто занимается футболом, больше 3 млн человек, а активных болельщиков – много больше.

Как заметил Максим Арапов, заместитель директора ФК «Ленинградец» по безопасности и работе с болельщиками, «молодые люди, посещающие футбольные матчи, в подавляющем большинстве – обыкновенные болельщики. Поэтому, если подросток или юноша стал интересоваться футболом и даже стал часто ходить на матчи, не стоит сразу бить тревогу».

Идентифицировать футбольного фаната не слишком сложно: обращаем внимание на внешние признаки, на изменение поведения и интересов. Почти всегда это демонстрация фанатской атрибутики, которая отличается от общедоступной. Появление в гардеробе одежды определённого бренда, в которой молодой человек ходит на матчи.

При упоминании конкурирующих спортивных клубов молодой человек проявляет немотивированную агрессию по отношению к ним. Становится всё меньше интересен сам футбол и всё более интересны околофутбольные события, взаимоотношения болельщиков. После матчей приходит домой со следами драки, показывает «трофеи» – атрибутику других команд, отбитую в стычках у иногородних болельщиков.

Каждый небезразличный к судьбе своих близких должен обладать хотя бы минимальной информацией по этой теме. Нужно уметь доступно объяснить, какое реальное наказание может последовать за экстремистскими действиями. Если во время матча на трибуне фанаты развернут баннер, оскорбляющий игроков, тренера или болельщиков команды-соперника, то такой поступок повлечёт за собой как минимум административный штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста часов, а может, и административный арест на срок до пятнадцати суток (КоАП РФ ст.20.3.1.). А за публичные призывы к экстремистской деятельности – это сфера уже уголовного права – грозит лишение свободы на срок до 4 лет (УК РФ ст. 280.).

Для профилактики спортивного экстремизма можно выделить два основных пути: первый – это переориентация интереса на конструктивные виды деятельности. Например, на занятие футболом или другим, возможно, новым молодёжным видом спорта, в том числе экстремальным. Это поможет и организовать свободное время и эффективно сменить окружение, избавившись от влияния старых знакомых по фанатскому движению.

Второй – показать молодому человеку возможность реализации своих идей легальным путём. Например, активное участие в деятельности официального движения болельщиков любимого клуба может отвлечь от совершения противоправных деяний в группах футбольных фанатов.

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 495­35­01.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи бесплатно).

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива