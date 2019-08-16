Областной Фонд защиты прав дольщиков готов приступить к работе

Ленинградский областной Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства одним из первых в стране получил официальную регистрацию Министерства юстиции и готовится приступить к работе. Для помощи обманутым дольщикам фонд уже в этом году получит два миллиарда рублей из регионального бюджета, которые пойдут на реанимацию остановившихся строек во Всеволожском районе.

Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области» будет выступать полноправным застройщиком проблемных объектов и получать поддержку областного и федерального бюджетов. После завершения всех организационных процедур фонд возьмется за первый «долгострой» – ЖК «Шотландия» в Агалатовском сельском поселении. Далее на очереди – ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино и нескольких комплексов группы «Норманн» в Мурино и Янино, которые областное правительство предполагает достраивать с участием федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства на принципах софинансирования.

Как сообщалось ранее, до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию – около 3,9 тыс. участников строительства получат квартиры.