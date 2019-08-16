Лицей № 1 обновляется к новому учебному году

Всеволожский лицей № 1 встретит начало учебного года с новым стадионом и отремонтированными помещениями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В декабре прошлого года лицей отмечал 100-летний юбилей. Тогда районные власти пообещали, что учащиеся и педагоги получат в подарок к празднику новый стадион. 1 сентября обещание будет исполнено.

– Вместо травяного покрытия футбольного поля появятся современное искусственное покрытие и новые ворота. Также спортивный комплекс включает в себя волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки и яму для прыжков. Конечно, предусмотрено ограждение и прожекторное освещение поля, – рассказал Андрей Низовский.

Кроме того, в здании школы уже завершаются работы по ремонту коридоров третьего этажа, малого спортивного зала и санузлов.

Напомним, Лицей № 1 не раз становился лучшим в олимпиадах, его ученики и преподаватели побеждают на всевозможных районных, областных и всероссийских конкурсах. Недавно лицей вошел в топ лучших школ России в области математического образования по версии Московского центра непрерывного образования.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»