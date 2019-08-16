В МФЦ Ленобласти теперь можно получить восемь новых «земельных» услуг

Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому в многофункциональных центрах будут предоставлять восемь новых услуг, касающихся различных действий с земельными участками.

Теперь в МФЦ «Мои документы» можно получить разрешение на реконструкцию объектов капитального строительства, внести сведения о новых площадках накопления ТКО и получить разрешение на их создание, установить сервитут и другое.

Некоторые услуги уже предоставляются, остальные будут доступны после согласования и подписания необходимых документов.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива