«Водяной медведь» выживет и на Марсе

Не так давно мы рассказали читателям газеты «Всеволожские вести» о милейшем древнем существе – тихоходке, разновидность которой была обнаружена не где-нибудь, а у нас в Васкелово. Это пухленькое шестиногое творение природы, названное его первооткрывателем «водяным медведем», – настоящий феномен выживаемости.

Недавно тихоходка в очередной раз удивила ученых. Внутри реликтового крошечного беспозвоночного биолог Рафаэль Мартин-Ледо под мощным микроскопом обнаружил грозди каких-то неизвестных кристаллов, сияющих на фазово-контрастном микроснимке. Исследователь выдвинул версию, что эти сверкающие кристаллы – кусочки собственного рта тихоходки. «Мандибулы существа состоят из арагонита, кристаллического вещества», – поясняет биолог. Тихоходки время от времени линяют и сбрасывают старый покров, в том числе и ротовой, чтобы на его месте выросли новые структуры. Возможно, это обстоятельство и стало причиной появления сверкающих, как самоцветы, кристаллов внутри тихоходки.

Еще одна новость из области «тихоходковедения». Тысячи этих крошечных организмов вполне могли выжить на поверхности Луны в обезвоженном состоянии после аварии израильской космической станции «Берешит» во время её неудачного прилунения. На борту станции была не только «лунная библиотека» из тонких листов никеля с тысячами изображений книг, учебников, текстами классических произведений и фокусами Дэвида Копперфильда.

На космическом аппарате находились образцы человеческого ДНК и тысячи обезвоженных тихоходок, которые, как вы уже знаете, могут выжить в любой среде, не исключая космос. Тихоходок разместили на ленте, прикрепленной к библиотеке, заключив в эпоксидную смолу медленного отверждения в 25 слоях никеля. Несколько тысяч тихоходок имеют все шансы прожить на Луне десятки, а то и более, лет. И если какой-нибудь посадочный аппарат в будущем затем соберет их и доставит на родную планету, где их поместят в воду, то тихоходки вполне могут «воскреснуть» и начнут размножаться как ни в чём не бывало.

Это микроскопическое животное из-за его уникальной выносливости и способности жить в самых невероятных условиях внешней среды находится под пристальным вниманием учёных всего мира. Тихоходки способны выдерживать и экстремально низкие температуры, и высокое давление, и атмосферу, состоящую из сероводорода и углекислого газа.

Японские ученые сумели выделить из организма тихоходки белок, который повысил устойчивость человеческой ДНК к ионизирующему излучению. В результате молекулярно-генетических манипуляций было обнаружено, что от повреждений ДНК, вызываемых излучением и обезвоживанием, тихоходку защищает белок, названный Dsup (от английского damage suppressor – супрессор повреждений). Японские ученые считают, что их открытие можно применить для защиты от радиации рабочих на атомных станциях или выращивании сельскохозяйственных культур в экстремальных условиях, например, на Марсе…

По материалам открытых источников