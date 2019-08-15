Школьникам из летнего лагеря в Мурино рассказали о ЗОЖ

Всеволожское местное отделение ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» провело ряд мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в летних лагерях Всеволожского района.

– Недавно наши волонтеры побывали в Муринском центре образования № 2, где провели занимательный квест для 50 учащихся летнего лагеря, – рассказывает руководитель отделения Елена Щербакова. – Ребята приняли участие в тематических играх о здоровом образе жизни. Учащимся рассказали о закаливании, правильном питании, отдыхе. Аналогичный квест планируем провести и в посёлке имени Морозова. Не секрет, что подобные мероприятия скрашивают летний досуг школьников. Кроме того, наше отделение приняло участие в спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, в Колтушах. Там волонтеры провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

По словам Елены Щербаковой, не исключено, что уже в ближайшее время Всеволожское отделение обретет свою собственную крышу. Об этом шла речь на встрече руководителя организации с заместителем главы районной администрации по социальному развитию Светланой Хотько.

– Несколько месяцев назад нам выделили помещение на Александровской, 77, – рассказывает Елена Васильевна. – Оно нуждалось в капитальном ремонте, поэтому ранее была составлена соответствующая смета, определена подрядная организация. Верим, что новоселье не за горами. После того как отделение займет новое помещение, мы сможем работать активнее, тем более что планов у нас много.

Ирэн ОВСЕПЯН