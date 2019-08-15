Областная санавиация за два дня перевезла шесть пациентов

Вертолеты санитарной авиации Ленинградской области 13 и 14 августа совершили в общей сложности шесть вылетов и доставили пациентов в тяжелом состоянии, которым требовалась неотложная помощь.

Так, 13 августа в Ленинградскую областную клиническую больницу транспортировали пациента с инсультом из города Сланцы. В тот же день в больницу был доставлен пациент с кардиосклерозом из города Волосово. А из Тосно во Всеволожск госпитализировали пациента с инфарктом.

14 августа из Луги в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе вертолетом доставили пациента с огнестрельным ранением живота. В областную больницу поступили пациент с аневризмой аорты из Гатчины и пациент в тяжелом состоянии из Тосно.

Фото со страницы Национальной службы санитарной авиации в социальной сети «ВКонтакте»