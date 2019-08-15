Всеволожский эпизоотический отряд примет участие в учениях по борьбе с АЧС

В пятницу, 16 августа, в Ломоносовском районе Ленобласти пройдут тактико-специальные учения по локализации и ликвидации условных очага и инфицированных африканской чумой свиней (АЧС).

В учениях будут задействованы эпизоотические отряды Всеволожского, Волосовского, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, Сланцевского и Тосненского районов.

В программе учений: установочное совещание, смотр техники и подразделений сводного мобильного отряда по локализации и ликвидации условного очага АЧС.

Практический этап учений пройдет на территории урочища Порошки. На тренировочной площадке специалисты управления ветеринарии, эпизоотические службы, представители МЧС, МВД, органы власти и местного самоуправления продемонстрируют режим взаимодействия всех структур, входящих в состав мобильного отряда, а также комплекс мероприятий по ликвидации условного очага АЧС.

Напомним, африканская чума свиней – инфекционное заболевание, инкубационный период которого может достигать двух недель. В случае заражения АЧС все больное поголовье скота истребляется. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было.

Фото из архива газеты «Всеволожские вести»