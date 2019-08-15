Во Всеволожске 22 августа перекроют движение по улице Нагорной до Дороги жизни

Движение автотранспортных средств по участку дороги – выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с дорогой «Санкт Петербург – Морье» (Дорога жизни) – будет временно прекращено 22 августа с 10.00 до 13.00.

Как сообщает пресс служба администрация Всеволожского района, ограничение движения связано с подготовкой и проведением торжественного празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива