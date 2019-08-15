Андрей Низовский вручил ветерану ключи от новой квартиры

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от новой квартиры Геннадию Ивановичу Залялову – ветерану Великой Отечественной войны, жителю блокадного Ленинграда.

Администрация района приобрела квартиру в доме 31 на улице Доктора Сотникова по льготной цене у строительной компании «Гарантъ», активно участвующей во многих социальных программах. Квартира на втором этаже нового дома передана с отделкой, оснащена сантехникой и кухонной плитой.

Геннадий Иванович был принят на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в июне прошлого года. Купили квартиру на средства федерального бюджета и субсидии из средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район».

Федор БОБРОВ

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»