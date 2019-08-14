Япония знакомится с опытом Всеволожского мультицентра

И.о. Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ в минувший вторник посетил Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

С деятельностью учреждения Хидэто Ватанабэ познакомила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. Их сопровождал председатель комитета по внешним связям Ленобласти Андрей Минин.

Чтобы ознакомиться с передовым опытом этого уникального учреждения была организована экскурсия, в рамках которой почетный гость побывал в учебно-производственном отделении, Центре предоставления государственных услуг, Центре вспомогательных технологий. Кроме того, ему рассказали о программах подготовки воспитанников и об индивидуальном подходе к каждому из них.

В ходе визита консула стороны обсудили программу сотрудничества в сфере профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями. Хидэто Ватанабэ оставил запись на японском языке в книге для посетителей, пообщался и сфотографировался с командой и воспитанниками центра.