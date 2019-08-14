Летающие лыжники соревновались в Токсово

В Токсово в минувшие выходные в рамках Кавголовских летних игр состоялись соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. 10 и 11 августа состязались юные спортсмены из семи регионов: Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, Нижнего Тагила, Сахалина и впервые – Новоуральска.

10 августа на трамплин К-65 вышли 22 юноши и 15 девушек в возрасте 15–17 лет. Первые места среди них заняли воспитанники Санкт-Петербургской школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. При этом Даниил Щеголев показал самые дальние прыжки соревнования (68 и 70 метров). А Валерия Римдёнок на 21 очко опередила обладательницу второго места – юную спортсменку из Новоуральска Ксению Пискунову.

В тот же день соревновались 31 мальчик и 13 девочек 2008 года рождения и моложе на трамплине К-28. Все призовые места на этом трамплине заняли дети из Новоуральска.

11 августа на трамплине К-40 выступило 66 человек. Это были 42 юноши и 24 девушки. Первое место среди юношей с большим преимуществом занял Иван Козлов (Санкт-Петербург). На втором месте стоял представитель из Южно-Сахалинска, на третьем – из Магадана. Среди девушек на первом месте – Ксения Пискунова из Новоуральска, на втором месте – представительница из Сахалина, на третьем – из Санкт-Петербурга.

К сожалению, в этот раз на пьедестале почета не оказалось представителей Ленинградской области. Марк Смирнов выполнил на трамплине К-28 пробный прыжок на 26 метров. В то время как обладатель первого места на этом трамплине сделал прыжок на 25,5 метра. Но наш Марк Смирнов опередил победителя только на пробных прыжках, а на зачётных – он проиграл 0,5 очка обладателю третьего места.

Награждение проводили восьмикратный чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина, житель посёлка Токсово Сергей Ленинский и бронзовый призёр чемпионата мира среди ветеранов Илья Кириченко.

Следующие, зимние Кавголовские игры, пройдут в феврале 2020 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Ильи КИРИЧЕНКО