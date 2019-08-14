Во Всеволожске организован подвоз воды из-за аварии на водоводе

Сегодня, 14 августа, во Всеволожске организован подвоз питьевой воды в связи с устранением аварии на водоводе на пересечении Колтушского шоссе и улицы Пушкинской.

Как сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети», воду можно набрать по следующим адресам:

с 13.00 час. – ул. Станционная, д. 5;

с 15.00 час. – ул. Евграфова, д. 4 (Мультицентр, магазин «Пятерочка»);

с 15.00 час. – ул. Константиновская, д. 189 (на парковке у магазина «Вимос»).

Планируется, что работы по устранению аварии на водоводе продолжатся до 20 часов 14 августа.