Восточный скоростной радиус пройдет через Заневку и Янино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал проекты планировки территории и межевания, необходимые для строительства шестого этапа новой магистрали – Восточного скоростного радиуса.

Шестой участок ВСР проходит от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Четырехполосная дорога будет проложена через деревню Заневка, поселок Янино-1 и поселок при железнодорожной станции Пятый километр. В перспективе планируется соединить эту часть магистрали с новой дорогой, ведущей на Всеволожск.

Отметим, что ранее уже проходили согласования участки магистрали, которые пройдут через город Кудрово, деревню Новосергиевка и поселок при станции Мяглово.