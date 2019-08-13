«Оранжевый мяч» собрал более 200 любителей уличного баскетбола

В День физкультурника по всей стране прошли региональные этапы Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019». Во Всеволожской школе Олимпийского резерва встретились более 200 спортсменов со всего 47-го региона.

Юноши и девушки соревновались в разных возрастных категориях – до 16 лет, 17–18 лет, 19 лет и старше. В итоге у мужчин победила команда «Виртуозы» из Всеволожска (Дмитрий Ташу, Константин Шишулин, Сергей Андриенко, Евгений Каменев), у женщин – команда хозяев – Светлана Карпова, Анна Краузе, Анжелла Трахоненко. В остальных возрастных категориях победа досталась гостям Всеволожского района.

На канале Федерации баскетбола Ленинградской области была организована онлайн-трансляция соревнований.

Фото Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва