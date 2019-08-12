Удивительные блюда Крыма

Крым – интернациональный полуостров, который стал домом для представителей многих народов: крымских татар, армян, русских, евреев, украинцев, молдаван, немцев, азербайджанцев. Это значительно повлияло на кулинарные традиции, поэтому разнообразие здешних блюд просто поражает воображение.

Если вы хотите попробовать изыски национальной крымской кухни и отдохнуть с комфортом, покупайте туры в интернет-магазине путешествий onlinetours.ru и смело пакуйте чемодан! А сейчас мы расскажем о нескольких вкусных блюдах, которые можно отведать на территории этого приветливого края:

Крымско-татарская сарма – излюбленное лакомство султанов. При его приготовлении перемолотое мясо со специями заворачивается в молодые виноградные листья, тушится и подается на стол в качестве закуски с мацони (кавказский кисломолочный продукт). Надо сказать, что это блюдо очень вкусное и ароматное, поэтому съедается быстро. Самса – круглые пирожки с хрустящей корочкой, выпекаемые в тандыре. В отличие от обычных пирожков тесто для них берется пресное, но это не портит вкуса блюда. Еще один интересный момент – самса до самой подачи остается на стенках печи, поэтому есть ее – сплошное удовольствие! Лагман – универсальное блюдо, сочетающее и первое, и второе. Его густота зависит от способа приготовления и количества используемого бульона. Проще говоря, лагман можно подавать и как суп, и как лапша с ароматной подливой. Традиционный рецепт включает мясо баранины, овощи и длинную лапшу, которая готовится вручную. Юфахаш – классическое блюдо крымских татар, мимо которого пройти невозможно. Оно представляет собой горячий бульон с невероятно крохотными пельменями. Некоторые повара проделывают почти ювелирную работу, поэтому в ложку может поместиться до 15 пельменей! Интересно то, что у татар молодая жена должна готовить это блюдо мужу на второй день после свадьбы, чтобы показать свою заботу. И это не удивительно, учитывая, сколько терпения нужно для его приготовления. Барабулька – очень мелкая рыба, которая подается во многих крымских заведениях. Она приправляется специями, обваливается в муке и обжаривается на раскаленном масле. А вот осенью рекомендуется баловать себя ставридкой, которая к этому времени становится достаточно жирной. Кубите – невероятно сочный пирог, выпекаемый по праздникам в семьях крымчаков (малая этническая группа). Раньше его ставили прямо на середину стола, чтобы один из мужчин мог его разрезать. Начинку съедали первой, а хрустящее тесто заменяло во время застолья хлеб.

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