Судебные тяжбы по строительству виадука во Всеволожске прекращены

Судебное оспаривание контракта на строительство дорожной развязки во Всеволожске прекращено. Компания «Геоизол», подавшая исковое заявление против «Ленавтодора», отказалась от требований.

– Подрядчик получил указание начать наращивать темпы строительства развязки, – отметил глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов. – В данный момент продолжается переустройство инженерных сетей. Территория под стройку очищена.

Напомним, что стоимость проекта по строительству виадука оценивается в 1,5 млрд рублей. Общая длина транспортной развязки составит 1200 метров.