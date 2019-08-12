Скульптурная композиция «Читающая семья» открылась ко Дню поселка Токсово
Ко Дню поселка Токсово, который праздновался 10 августа, было приурочено открытие скульптурной группы «Читающая семья», выполненной петербургским скульптором Мирзабеком Алимирзаевым по заказу Фонда «Токсовская перспектива».
Работа в классическом жанре городской скульптуры установлена на привокзальной площади поселка возле Водонапорной башни, которая является памятником архитектуры начала прошлого столетия.
У «Читающей семьи» уже есть своя детективная история. Скульптура должна была открыться в прошлом году ко Дню матери, но ночью накануне 25 ноября 2018 года вандалы разрушили композицию. Решив, видимо, что на сдаче металла можно заработать, они унесли фигуру мальчика. Злоумышленников вскоре нашли, а вот на воссоздание скульптуры у мастера ушло еще полгода.
Второй вариант скульптурной композиции «Читающая семья» выполнен в антивандальном варианте. Осталось завершить работу над скамейкой, где, кстати, предусмотрено место для того, чтобы жители поселка, а также гости Токсово могли фотографироваться.
Соучредитель Фонда «Токсовская перспектива» Сергей Шульга надеется, что новая скульптура станет таким же символом поселка, как и «Читающий мальчик», установленный четыре года назад.
Соб. инф.