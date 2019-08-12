Праздник спорта устроили во Всеволожске в честь Дня физкультурника

В минувшую субботу, 10 августа, на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума отметили Всероссийский день физкультурника.

Открыл мероприятие хореографический номер юных воспитанниц клуба «Супер Кидс». Следом за ними свои умения продемонстрировали ребята из клуба боевых искусств «Сатори».

– Сегодня по всей стране проходит замечательный спортивный праздник. Я желаю его гостям получить огромный заряд бодрости и позитива, а также успеть поучаствовать во всех видах активности, которые мы для вас приготовили, – сказал начальник отдела физической культуры и спорта районной администрации Андрей Чуркин.

Чемпион мира в летнем полиатлоне среди ветеранов Виктор Бауров отметил, что День физкультурника является очень важным праздником, ведь он неразрывно связан с активным образом жизни, здоровьем и долголетием. Виктор Васильевич рассказал гостям о его истории.

Участников мероприятия ждали игры в футбол, волейбол и баскетбол, легкоатлетическая эстафета, спортивное ориентирование, эстафета «Папа, мама, я», игра в дартс, а также скалодром и полоса препятствий в виде батутов. Для маленьких гостей также был установлен батут, на котором они могли весело провести время.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА