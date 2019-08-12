Новый Дом культуры появится в Новом Девяткино в 2021 году

Строительство Дома культуры в Новом Девяткино стоимостью 416,7 млн рублей начнется в этом году.

Дом культуры площадью более 5 тысяч квадратных метров будет находиться на ул. Школьной, д. 6. Проектом предусмотрена переменная этажность от 4 до 7 этажей, включая один подземный этаж. В Доме культуры разместят зрительный, хореографический и спортивный залы, помещения для кружков, кафе и конференц-зал.

Завершить строительство планируется к 2021 году.