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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новый Дом культуры появится в Новом Девяткино в 2021 году

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Строительство Дома культуры в Новом Девяткино стоимостью 416,7 млн рублей начнется в этом году.

Дом культуры площадью более 5 тысяч квадратных метров будет находиться на ул. Школьной, д. 6. Проектом предусмотрена переменная этажность от 4 до 7 этажей, включая один подземный этаж. В Доме культуры разместят зрительный, хореографический и спортивный залы, помещения для кружков, кафе и конференц-зал.

Завершить строительство планируется к 2021 году.

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