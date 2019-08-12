Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти возглавил Денис Седов

Денис Седов, возглавлявший ГКУ «Ленавтодор» с ноября 2015 года, назначен председателем комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Отметим, Денис Седов родился в 1971 году в Норильске. Имеет звание подполковника внутренней службы. Кандидат юридических наук.

В свою очередь бывший глава комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский с 12 августа возглавит администрацию Кингисеппского района.