Группа «Демо» выступит на молодежном фестивале во Всеволожске

В субботу, 17 августа, на Юбилейной площади во Всеволожске пройдет молодежный фестиваль «Мир, дружба, жвачка».

Гости праздника смогут окунуться в атмосферу 1980-х, 1990-х и 2000-х, вспомнить любимые игры, фильмы и музыку.

Участников фестиваля ждут выставка автомобилей, советские игровые автоматы, игры на Денди и Сега. Любители песен под гитару смогут продемонстрировать свой талант в стилизованной под палаточный лагерь обстановке. На площади будут работать различные фотозоны, проводиться конкурсы и многое другое. Кавер-группа из Всеволожского района исполнит популярные хиты 90-х и нулевых.

В качестве приглашенных гостей на мероприятии выступит группа «Демо». Начнется праздник в 15.00. Вход свободный.