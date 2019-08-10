Тренер по «подвохам»

«Подвох» – так иногда в шутку называют одну из дисциплин подводного спорта. Это название произошло из словосочетания «подводная охота». А спортсменов, занимающихся этим видом спорта, величают «морские охотники».

Подводный спорт стал развиваться недавно. Истоки его уходят в глубокую древность, а вот массовое увлечение началось с Жака-Ива Кусто, который изобрёл акваланг и открыл для человечества удивительный подводный мир. Это было в первой половине XX века. И кто бы мог подумать, что такой вид спорта приживётся в нашем, вполне сухопутном районе?

В 2017 году мы рассказывали читателям, что в деревне Новое Девяткино проживает легенда подводного спорта – многократная чемпионка мира по фридайвингу Наталья Бабич (Оводова). А теперь пора рассказать, что в Агалатово есть мастер по подводной охоте.

Мы начали с Жака-Ива Кусто с его аквалангом, но в соревнованиях по подводной охоте акваланг не используется. Все технические средства, которые есть у «морских охотников», – это гидрокостюм, ласты, подводное ружьё (арбалет), маска и трубка, подводный фонарь. Соревнования проводятся уникальные. Спортсмены в течение пяти часов должны нырять в море и искать крупную рыбу. Кто больше «настрелял» рыб, тот и победил. Для этого им приходится погружаться на глубину от 10 до 30 метров. Ныряние происходит на задержке дыхания. Дыхание можно задержать на 30 секунд или на 2 минуты, в зависимости от силы лёгких. Длительность каждого погружения – от 40 секунд до 2 минут. И ещё – надо обладать достаточным опытом, чтобы знать места обитания рыб, их повадки, правильно рассчитать, где в какую погоду они могут находиться. Зачастую охотнику приходится сидеть в засаде в камышах или лежать на дне с подводным ружьём. Так что подводная охота – это и адреналин, и медитация, и здоровый образ жизни.

Всероссийские соревнования по подводной охоте проводятся чаще всего в Приморском крае (возле Владивостока) или в Ялте (Крым). Бывают ещё чемпионаты мира. А вот чемпионаты Ленинградской области обычно проходят в акватории Финского залива возле города Приморска Выборгского района. Перед этим спортсмены тренируются на разных озёрах Ленинградской области – у нас есть сборная области по подводной охоте. И мы с радостью сообщаем, что основной её костяк составляют спортcмены из Всеволожского района. А старший тренер сборной – Николай Николаевич Сташевский – проживает в Агалатово.

Он родился в 1957 году в Тбилиси. Был третьим ребёнком в семье, и у него не оставалось другого выбора, как только заняться плаванием. Потому что два старших брата – Юрий и Валерий – были мастерами спорта по подводному плаванию. Это они в 6 лет затащили младшенького – Николая – в бассейн, а в 11 лет он из скоростного плавания перешёл на подводное по примеру старших братьев. Он стал заниматься и скоростным плаванием в ластах, и (на озёрах Грузии) совершенно новой для того времени дисциплиной – подводным ориентированием. Поясним, что подводное ориентирование стало самостоятельной дисциплиной только в 1969 году. Затем Николай Николаевич Сташевский окончил Тбилисский государственный институт физкультуры и спорта, стал победителем Первенства СССР, неоднократно становился чемпионом Вооружённых Сил СССР. Получил звание «Мастер спорта по подводному ориентированию». А так как он выступал за команду СКА, то получилось, что он 12 лет прослужил в армии. В 1984 году Николай Николаевич закончил личные выступления, и его пригласили тренировать команду Республиканского спортивно-технического клуба ДОСААФ. Как раз в тот период получило развитие подводное многоборье. Это очень сложный вид спорта. Соревнования включают плавание в ластах, ныряние в длину и глубину, подводное ориентирование, спуск с аквалангом на дно, подводную стрельбу по неподвижной мишени и прочее.

В 1985 году в СССР проходили I Всесоюзные юношеские спортивные игры, посвящённые 40­-летию Великой Победы над фашизмом. Команда из Грузии, которую тренировал Н.Н. Сташевский, заняла на этих играх первое общекомандное место. Один из его воспитанников стал победителем, а другой – бронзовым призёром. За такую громкую победу Николаю Сташевскому, несмотря на его молодой возраст, было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер Грузинской ССР». Но самой главной наградой в этот период стала встреча с мастером спорта международного класса, 17­-кратной чемпионкой СССР, 12-­кратной обладательницей Кубка России и 5­-кратной чемпионкой Европы по подводному плаванию Татьяной Литвиной. Однажды она выступала на соревнованиях и вышла из воды, прекрасная, как нимфа, а Николай Николаевич как раз был судьёй всесоюзной категории на этих соревнованиях. И вскоре знаменитая чемпионка из Новосибирска Татьяна Литвина стала его женой. Забегая вперёд, скажем, что у них родились две очаровательные девочки, которые тоже активно занимались плаванием.

Но это произошло потом. А тогда даже завоеванные для республики медали и звание «Заслуженный тренер Грузинской ССР» не давали русскому человеку защиты. В 1991 году развалился Советский Союз, и стали громко слышны выкрики «русским не место в Грузии». Как раз к тому времени Татьяна Петровна Сташевская (Литвина) прекратила личные выступления в СКА и осталась служить в армии делопроизводителем. Ей сообщили, что в Ленинградской области, в Агалатово, строится городок для вертолётчиков, вернувшихся из Германии. И в этом городке ей, как военнослужащей, Министерство обороны может дать квартиру. Такую возможность упускать было нельзя. Но переезд в Россию в 1992 году у семьи Сташевских начался с трудностей. Николай Николаевич никак не мог найти работу по специальности и пробовал себя в различных фирмах. Более того – супруги целый год жили в квартире, где не было отопления, и зимой температура иногда не превышала 4 градусов. Теперь все это позади.

Николай Николаевич и Татьяна Петровна Сташевские и сейчас проживают в Агалатово. Теперь они твёрдо стоят на ногах. Оба являются судьями всероссийской категории по подводному спорту. В 1994 году весьма кстати в Агалатово открылась школа с бассейном, и именитого тренера пригласили туда обучать детей плаванию. Шесть учеников из Агалатовской СОШ под его влиянием поступили в Университет физкультуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта. Только за прошедшие два года 18 его воспитанников получили спортивное звание «Кандидат в мастера спорта». Они успешно выступали в сборной Ленинградской области по плаванию. За их подготовку Николай Николаевич Сташевский награждён почётным знаком «Отличник физической культуры», а также медалью «За развитие физической культуры и спорта в России». А уж почётных грамот и дипломов у него – не перечесть. Но главным его достижением является воспитание чемпиона и призёра России по подводной охоте.

В 2018 году с 31 мая по 3 июня в Ялте проходил чемпионат России. На него съехались более 40 спортсменов из различных регионов России. Но победителем стал мастер спорта по подводной охоте Роман Феликсович Кузнецов, 1969 года рождения. Он представлял Ленинградскую область, а его тренером являлся Николай Сташевский.

В нынешнем году чемпионат России проходил в Ялте с 23 по 26 мая. На нём бронзовую медаль завоевал кандидат в мастера спорта Олег Владимирович Черкасских, 1981 года рождения. Его тренер – тоже Николай Сташевский. Как читатель уже обратил внимание, оба этих спортсмена имеют довольно солидный возраст. Потому что подводной охотой можно заниматься начиная с 18 лет и… до старости. Николай Сташевский рассказывает:

– В этом году с 23 по 26 июля в городе Приморске Выборгского района проходил чемпионат Ленинградской области. Приз за самую крупную выловленную рыбу получил Владимир Геннадьевич Рафаилов, 1949 года рождения.

Я спрашиваю у Н.Н. Сташевского:

– А какую самую большую выловленную рыбу вы видели за свою практику?

– Это было в Ашхабаде. Там выловили сома весом 120 килограммов.

– При этом я слышала, что ваш вид спорта испытывает серьёзные проблемы?

– В Ленинградской области нашему виду спорта не хватает финансирования. Спорт­

сменам приходится выезжать на соревнования за свой счёт. Не каждый может себе это позволить, особенно – если ехать на чемпионат мира за границу. Хотя в администрации Всеволожского района мы встречаем понимание. Нам хорошо помогает районный отдел физкультуры и спорта.

– Расскажите о каком-нибудь эпизоде из вашей спортивной практики, который вам запомнился больше всего?

– Это когда я чуть не утонул. Представляете – стал тонуть тренер по подводному плаванию! Хотя по статистике именно опытные пловцы тонут чаще всего. Потому что они становятся слишком самоуверенными на воде. А у меня в один момент свело судорогой руки и ноги. И пришлось, как говорится, «грести зубами». Зато теперь я уж точно знаю, чему надо обязательно научить пловцов!

Тренер от такого приключения стал только лучше!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива семьи СТАШЕВСКИХ