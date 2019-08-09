«Сертоловские Артемиды» собрали лучший урожай покрышек

В Ленинградской области завершился четвертый сезон экологического квеста «Охота на колеса». В состязаниях приняли участие 12 команд из разных городов и поселков, в том числе Сертолово, Выборга, Киришей, Всеволожска, Гатчины, Токсово и Нового Девяткино.

В июне участники квеста картографировали несанкционированные свалки с покрышками через систему чекинов. В июле был объявлен вывоз шин, в ходе которого добровольцы собрали 44 тонны покрышек. Большая часть колес уже вывезена на заводы по переработке покрышек в резиновую крошку.

За участие начислялись игровые баллы. Абсолютным лидером соревнований стала команда «Сертоловские Артемиды» во главе с Ириной Голубевой. За два месяца жители Сертолово прочесали весь город, включая Черную Речку и Новое Сертолово и даже ближайшие территории Юкковского поселения. Выявили свыше 10 мест несанкционированных свалок покрышек и большую часть убрали и вывезли. Их улов – 570 легковых, 72 грузовых и 1 покрышка от трактора.

Также в ходе квеста отличились команды «Зелёное будущее Выборг» во главе с Кариной Ивченко и «Ликвидаторы» (Кириши) во главе с Дмитрием Бандуриным.

О церемонии награждения победителей и презентации итогов квеста будет объявлено дополнительно.

Экоквест «Охота на колеса» проводится общественной организацией «Чистые Игры» при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.