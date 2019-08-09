В крепости Орешек проведут исторический фестиваль

В эти выходные в крепости Орешек состоится фестиваль «Страж в истоке Невы».

Отличие этого фестиваля состоит в том, что гости смогут сами поучаствовать в реконструкции и стать участниками сражения. Для этого нужно выбрать воинскую специальность и скрестить свое оружие с соперником. Рекрутский набор будет вестись два раза в день.

Гости мероприятия смогут принять участие в многочисленных мастер-классах и своими руками изготовить предметы народной культуры, прогуляться по средневековой ярмарке, а на сцене будут разыгрываться представления и выступать музыкальные коллективы.

Стоимость входного билета на фестиваль: взрослый – 450 руб., льготный – 400 руб., дети до 7 лет – бесплатно.