В Дубровке открыли новый причал

Торжественная церемония открытия нового причала «Невская Дубровка» состоялось 8 августа. Впервые на стоянке пришвартовался теплоход «Дмитрий Фурманов». Гостей по традиции встретили хлебом-солью, частушками, народными песнями и плясками. Интересную концертную программу представил коллектив «Дива» из Дубровки.

– На речной карте Ленинградской области появился новый причал, который имеет все предпосылки, чтобы стать интересным для туристов, – говорит председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин. – Пристань имеет очень важное значение для путешественников, которые отправляются в круиз по Неве. Стоянка может заинтересовать гостей памятниками и достопримечательностями. Предполагается, что судна будут останавливаться здесь на 1,5 – 2 часа. Кроме того, местная администрация обещала благоустроить территорию. Думаю, после этого приток туристов увеличится.

По словам Александра Соснина, в этом году навигация подходит к концу. Следующий круиз с остановкой в Дубровке планируется летом 2020 года.

– За последнее время в Ленинградской области было открыто несколько стоянок для круизных теплоходов и метеоров. Это пристани в Волхове, Киришах, Старой Ладоге, – продолжает Соснин. – Хотелось бы еще открыть причалы на Валааме, сегодня остров пользуется необычайной популярностью. Там есть один причал, куда могут пришвартоваться только четыре судна, тогда как прибывает шесть-семь.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА