Во Всеволожском районе открылось еще одно производство

Хорошая, по словам главы 47-го региона Александра Дрозденко, традиция открывать новые предприятия в Ленинградской области продолжилась сегодня в Сертолово, где была запущена новая линия по производству газобетонных блоков.

Этот востребованный на строительном рынке материал выпускает завод «Группы ЛСР».

– Завод в Сертолово будет производить 560 тысяч кубометров блоков в год, включая уже существующие объемы производства, и закроет все потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области в материалах для индивидуального и малоэтажного строительства, – сказал на открытии Александр Дрозденко.

Новая линия «Сертоловского Газобетонного Завода» – это полностью автоматизированное производство, позволяющее выпускать до 1,3 тыс. куб. м газобетона в сутки.

По словам генерального директора «Группы ЛСР» Андрея Молчанова, производственные площади предприятия задействованы пока не полностью. Специалисты прорабатывают возможность выпуска новых продуктов на основе газобетона.

Вместе с «Группой ЛСР» областное правительство реализовало уже много проектов. Именно с партнерских взаимоотношений с этой строительной компанией в области началась программа «Социальные объекты в обмен на налоги».

Важной особенностью компании, подчеркнул на открытии производства губернатор Ленинградской области, является комплексный подход к развитию территории. Развивая производство, она строит жильё, социальные объекты, дороги и создаёт новые рабочие места.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА