Изменился срок передачи показаний счетчиков газа

С 1 августа для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Ленинградской области меняется срок предоставления показаний приборов учета газа.

Теперь ежемесячные показания счетчиков газа необходимо передавать не позднее 20 числа расчетного месяца. Данные требования обусловлены Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

Напомним, показания можно передать с помощью личного кабинета, на официальном сайте www.peterburgregiongaz.ru, через оператора справочной службы, отправив СМС, подать заявление при личном посещении абонентского пункта или передать показания вместе с оплатой квитанции.