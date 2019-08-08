День физкультурника отметят во Всеволожске

В субботу, 10 августа, в 13.00, на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума состоится большой спортивный праздник, посвященный 80-летию Дня физкультурника.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Пройдут игры по баскетболу в формате 3х3, футболу в формате 8х8, волейболу в формате 6х6.

Для гостей спортивного праздника проведут легкоатлетическую и пожарную эстафеты. Кроме того, семьи смогут посоревноваться в эстафете «Папа, мама, я». А еще неравнодушных к спорту жителей ожидают ориентирование, площадка ГТО, скалодром, дартс и многое другое.

Фото Антона КРУПНОВА из архива