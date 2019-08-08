Газета «Всеволожские вести» стала победителем регионального этапа V Всероссийского конкурса СМИ «МедиаТЭК»

В Ленинградской области подвели итог регионального этапа V Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Церемония награждения пройдет 27 августа в Смольном. Среди победителей редактор отдела по социальным вопросам газеты «Всеволожские вести» Ирэн Овсепян. Ее статьи: «Да будет свет во тьме ночной!» и «Нам нужны настоящие профессионалы» были отмечены жюри.

К участию принимались публикации СМИ, а также работы пресс-служб компаний ТЭК и региональных, муниципальных администраций. В нынешнем году на конкурс поступило 24 заявки, что стало рекордным за пять лет его проведения. Победителями стали одиннадцать СМИ. Их определило жюри, в состав которого вошли представители госорганов и эксперты в области ТЭК.

В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» среди региональных СМИ победителями объявлены газета «Лужская правда» (I место), газета «Киришский факел» (II место), газета «Всеволожские вести» и журнал Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства «Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства» (III место).

Подведение итогов федерального этапа «МедиаТЭК-2019» планируется в начале октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». Награды победителям вручит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.