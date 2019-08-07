Сельхозкооперативам помогут деньгами

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области оказывает поддержку сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Это субсидии и гранты на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, средства на строительство, ремонт и реконструкцию производственных объектов по заготовке, хранению сельхозпродукции, и многое-многое другое.

Важно успеть вовремя подать необходимый пакет документов. Прием заявок ведется с 29 июля по 19 августа 2019 года.

Узнать, на что уже пора собирать документы, можно по ссылкам:

Грант СПОК

Гранты начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм

Гранты «Агростартап»