«Похищение невесты» закончилось задержанием

Вечером 5 августа 37-летний мужчина ворвался в дом к своей бывшей сожительнице в пос. Янино-1 и, угрожая ножом, увез ее на автомобиле в другой населенный пункт Всеволожского района. По данным следствия, похититель требовал продолжить с ним совместное проживание.

В итоге женщине удалось уговорить горячего поклонника отпустить ее. В настоящее время похититель задержан в процессуальном порядке и допрошен в качестве подозреваемого.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.