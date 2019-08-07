Ленинградская область потратит 900 млн рублей на достройку проблемных объектов

С начала года в Ленинградской области введены в эксплуатацию 10 проблемных многоквартирных домов. До конца 2019 года достроят еще 12 таких объектов. Эти цифры были озвучены на встрече вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с застройщиками.

– Строительный комплекс Ленинградской области работает неплохо, – подчеркнул Виталий Мутко во время пресс-подхода. – Регион демонстрирует достаточно высокий уровень подъема. В 2018 году было введено в эксплуатацию 2,6 млн кв. метров жилья, а на первое августа уже построено 1,4 млн кв. м. Безусловно, не без проблем. В ходе обсуждения мы говорили о строительстве проблемных объектов. Мы начнем системную работу по решению этого вопроса. Считаю, что поэтапный переход на новые модели проектного финансирования строительства защитит население от угроз.

– Правительство Ленинградской области одним из первых создало региональный «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и подтвердило его финансирование, – отметил Александр Дрозденко. – Мы намерены инвестировать в проект 2 млрд рублей в течение трех лет. В нынешнем году планируем в целом направить на строительство незавершённых объектов порядка 900 млн рублей. Мы рассчитываем на софинансирование в размере 66 процентов со стороны «Дом.РФ». Оставшиеся средства мы намерены выделить из областного бюджета. Работа предстоит большая. Ленинградская область выступает в роли белого кролика, которому первым предстоит пройти все этапы сложного пути.

Ирэн ОВСЕПЯН