«Дом.РФ» подключится к строительству проблемных объектов в Мурино и Агалатово

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и «Дом.РФ» поможет достроить проблемные объекты во Всеволожском районе. Об этом говорили участники совещания сегодня, 7 августа, под председательством вице-премьера правительства России Виталия Мутко и губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы всеволожских долгостроев, в частности речь шла о жилом комплексе «Шотландия» в Агалатово. Вице-премьер дал старт новой программе, которая поможет приблизить долгожданное новоселье. После проведения аудита, составления реестра кредиторов и других организационных мероприятий к строительству подключится «Дом.РФ». Проект будет софинансироваться из бюджета Ленинградской области. Строительством займется региональный «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Эта структура будет зарегистрирована уже в ближайшие два–три дня.

– Ленинградская область одна из первых апробирует новую схему завершения домов, – сказал Александр Дрозденко. – Сейчас обсуждается привлечение фонда к софинансированию ЖК «Ленинградская перспектива» и объектов ГК «Норманн».

Ирэн ОВСЕПЯН