В этом году из областного бюджета на строительство социальных объектов потратят почти 6 млрд рублей

За последний год в 47-м регионе втрое выросли показатели ввода жилья по сравнению с 2010-м. Об этом речь шла на встрече вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями компаний-застройщиков.

Было отмечено, что в 2019-м из областного бюджета будет профинансировано строительство двух детсадов, шести школ, трех домов культуры, трех физкультурно-оздоровительных комплексов и других объектов. Всего, планируется сдать в эксплуатацию 30 соцобъектов.

– В 2019 году адресная инвестиционная программа составила 7,7 млрд рублей, – отметил Александр Дрозденко. – Из федерального бюджета было выделено 1,5 млрд руб., областного – 5,64 млрд руб., местных бюджетов 543 млн руб. На эти средства финансируется строительство 103 объектов, из них – 68 строительство и реконструкция, 35 – проектных работ.

Ирэн ОВСЕПЯН