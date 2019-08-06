Правообладателям торговых объектов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» правообладатели торговых объектов (собственники, арендаторы), включенных в перечень торговых объектов, подлежащих категорированию, должны в кратчайшие сроки пройти процедуру категорирования, разработать и согласовать паспорт безопасности торгового объекта.

Порядок проведения категорирования и рекомендуемые формы документов размещены на сайте ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» www.813.ru в разделе «Торговля» / «Антитеррористическая защищенность торговых объектов», сообщает администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Консультацию по вопросу категорирования можно получить:

— в ГКУ Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» по телефону 8 (812 )576-64-06;

— в отделе развития с/х производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по телефонам: 8 (813-70) 24-725; 23-234.