Подросткам – об ответственности за правонарушения

Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району 5 августа провели комплекс профилактических мероприятий в оздоровительно-досуговом учреждении «Молодежный».

В проведении мероприятий приняли участие: Светлана Матвиенко – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району; Рустам Малачев – старший инспектор по делам несовершеннолетних СПБ ЛУ МВД России на транспорте; Светлана Патрушева – заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Андрей Каменский – член Общественного совета при УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга; Ольга Озерова – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Всеволожского муниципального района.

С подростками, состоящими на учете в правоохранительных органах, побеседовали о безопасности на железнодорожном транспорте, а также об уголовной и административной ответственности за правонарушения.